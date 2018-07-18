Дмитрий Быков: Сердюков, Васильева и всепобеждающая любовь

Очень хочу, чтобы это было правдой, потому что информационный пейзаж страны должен определяться прежде всего хорошими новостями. Не такими, что где-то что-то построили, запустили, успешно распилили, — это тоже хорошие новости, конечно, но нам важней человеческая составляющая. Нужны герои. И не только такие герои, как Сенцов, Павленский, Верзилов — люди сопротивления, чей пример для большинства неубедителен и даже неприятен, — а те, кто умеет защищать свою любовь.

Против Сердюкова и Васильевой было все: его брак, ее должность. Дело «Оборонсервиса» . Всеобщее осуждение и насмешки. Пропагандистский наезд, в котором почти все оказалось ложью: во всяком случае, ее 13 комнат — сильное преувеличение. Да и собственная внешность Сердюкова, в котором ничего нет от Ромео и вообще от героя-любовника. И унизительные обстоятельства его обнаружения во время обыска. И его каменное молчание в ответ на все просьбы о комментариях. Словом, все против, и сколько было издевательств над обоими!

Сердюкова сильно не полюбили «сапоги», то есть кадровые военные, так называемая армейская элита. Он много неприятного им наговорил, зато громкими успехами последних лет армия оказалась обязана в том числе ему, возглавившему Минобороны в весьма кризисное время. А уж как перемывали кости Васильевой — и стихи-то у нее графоманские, и картины идиотские, и песни она пишет, и не умеет этого скрыть! И арест у нее был домашний, и выпустили ее тайно и тихо, пока прочие фигурантки дела продолжали досиживать, — и мало кто обратил внимание на то, что под градом насмешек эти двое вели себя вполне пристойно, и уж как-нибудь рисовать и петь в ситуации Васильевой лучше, чем всех сдавать, или надсадно ныть, или злобиться на весь свет.

И оказалось, что бывает всепобеждающая любовь. И эти двое объединились вопреки всему. И как бы ни смеялись над ними вчера — сегодня новость об их браке восприняли с молчаливым доброжелательством, даже с уважением, потому что Россия по-настоящему уважает только одно — последовательность. Не доброту, не злобу, не честность и даже не особо удачливое воровство, а готовность быть собой. И только. Из всех последних новостей — особенно на фоне мундиаля, когда все мы поняли, как приятно проявлять чувства добрые, — эта едва ли не самая радостная.

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