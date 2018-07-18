В Кыргызстане на форуме ЦАРЭС обсуждается строительство коридоров знаний вдоль Шелкового пути

Бишкек , 17 июля / Синьхуа / — Сегодня здесь открылся двухдневный Форум развития аналитических центров Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества «Строительство коридоров знаний вдоль Великого Шелкового пути».

Как рассказал агентству Синьхуа директор Института ЦАРЭС Байара Санжасурен, этот центр уделяет большое внимание китайской инициативе «Пояса и пути», так как она охватывает также страны Центральной Азии. Этот проект и программы ЦАРЭС должны быть скоординированы. Сейчас разрабатывается концепция координации и сотрудничества программ ЦАРЭС и проекта «Пояса и пути». Экономические коридоры ЦАРЭС включают энергетику и сельское хозяйство. Они имеют сходство с инициативой «Пояса и пути». «Мы можем иметь взаимовыгодную ситуацию, наши исследования покажут, что является лучшим решением или лучшим способом сотрудничества. Мы с нетерпением ждем исследований в этой области, которые уже начаты в этом году», — сказал Б. Санжасурен.

На форуме было зачитано послание вице-президента АБР Чжан Вэньцая. В нем отмечено, что форум дает важную возможность обменяться знаниями и исследованиями по современным проблемам развития. В этом году форум посвящен очень актуальной теме создания коридоров знаний вдоль Шелкового пути. Это особенно актуально, учитывая акцент на преобразование транспортных коридоров в экономические, укрепление их коридорами знаний в программах и инициативах регионального сотрудничества, таких как ЦАРЭС, инициатива «Пояса и путь», говорится в приветствии.