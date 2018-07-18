Ещё
В Кыргызстане на форуме ЦАРЭС обсуждается строительство коридоров знаний вдоль Шелкового пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кыргызстане на форуме ЦАРЭС обсуждается строительство коридоров знаний вдоль Шелкового пути 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бишкек, 17 июля /Синьхуа/ — Сегодня здесь открылся двухдневный Форум развития аналитических центров Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества «Строительство коридоров знаний вдоль Великого Шелкового пути».
Как рассказал агентству Синьхуа директор Института ЦАРЭС Байара Санжасурен, этот центр уделяет большое внимание китайской инициативе «Пояса и пути», так как она охватывает также страны Центральной Азии. Этот проект и программы ЦАРЭС должны быть скоординированы. Сейчас разрабатывается концепция координации и сотрудничества программ ЦАРЭС и проекта «Пояса и пути». Экономические коридоры ЦАРЭС включают энергетику и сельское хозяйство. Они имеют сходство с инициативой «Пояса и пути». «Мы можем иметь взаимовыгодную ситуацию, наши исследования покажут, что является лучшим решением или лучшим способом сотрудничества. Мы с нетерпением ждем исследований в этой области, которые уже начаты в этом году», — сказал Б. Санжасурен.
На форуме было зачитано послание вице-президента АБР Чжан Вэньцая. В нем отмечено, что форум дает важную возможность обменяться знаниями и исследованиями по современным проблемам развития. В этом году форум посвящен очень актуальной теме создания коридоров знаний вдоль Шелкового пути. Это особенно актуально, учитывая акцент на преобразование транспортных коридоров в экономические, укрепление их коридорами знаний в программах и инициативах регионального сотрудничества, таких как ЦАРЭС, инициатива «Пояса и путь», говорится в приветствии.
Первый форум ЦАРЭС был проведен в Астане в 2016 году, второй — в Урумчи /Китай/ в 2017 году. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Украинский "Антонов" представил проект модернизации своих реактивных самолетов Армения благодарна Египту за признание и осуждение геноцида армян Парламент Грузии обсуждает обновленный состав кабинета министров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете11
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины12
Задержан главный гаишник севера Москвы244
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Названа причина скорого уничтожения интернета6
Видео
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение