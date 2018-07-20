Страны Шелкового пути представили свои товары в Бишкеке

Выставка товаров стран Шелкового пути открылась в Бишкеке . Здесь свою продукцию представили свыше 30 китайских компаний, передает телеканал «МИР 24».

Участники показали товары в области пищевой, легкой промышленности. Нашлось место и моторным маслам, и спецтехники для аттракционов, канатных дорог. Выставка в Кыргызстане проходит уже в четвертый раз. Организаторы уверены:это говорит о ее востребованности.

В 2017 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном составил более 1,5 миллиардов долларов, и эта цифра продолжает неуклонно расти.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ