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Страны Шелкового пути представили свои товары в Бишкеке
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Страны Шелкового пути представили свои товары в Бишкеке 

Мир24 2 часа назад
Выставка товаров стран Шелкового пути открылась в Бишкеке. Здесь свою продукцию представили свыше 30 китайских компаний, передает телеканал «МИР 24».
Участники показали товары в области пищевой, легкой промышленности. Нашлось место и моторным маслам, и спецтехники для аттракционов, канатных дорог. Выставка в Кыргызстане проходит уже в четвертый раз. Организаторы уверены:это говорит о ее востребованности.
«Платформа «Великий Шелковый путь. Один пояс — одна дорога», выдвинута председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Она углубляет наше сотрудничество торгово-экономическое. И мы очень рады нашим китайским партнерам, друзьям, которые приехали для того, чтобы наладить торгово-экономическое сотрудничество», — заявил вице-президент торгово-промышленной палаты Рима Апасова.
В 2017 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном составил более 1,5 миллиардов долларов, и эта цифра продолжает неуклонно расти.
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