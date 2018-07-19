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CNN: военный парад в Вашингтоне обойдется немногим меньше учений США и Южной Кореи
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CNN: военный парад в Вашингтоне обойдется немногим меньше учений США и Южной Кореи 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Военный парад, проведение которого поручил организовать в столице США в ноябре президент Дональд Трамп, обойдется примерно в $12 млн Это немногим меньше расходов на отмененные совместные учения Соединенных Штатов с Южной Кореей, которые Трамп называл «невероятно дорогостоящими», сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три источника в министерстве обороны страны.
Парад запланирован в Вашингтоне на 10 ноября накануне Дня ветеранов. Названная выше сумма является лишь «планируемой цифрой» и может возрасти по мере подготовки, отметил один из источников телекомпании.
12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. После этого Пентагон сообщил, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове. По данным представителя американского минобороны полковника Роба Мэннинга, слова которого приводит CNN, расходы на проведение этих маневров оцениваются в $14 млн  Согласно планам, парад пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США. Трамп, как ожидается, будет наблюдать за происходящим со смотровой площадки, которую соорудят рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты американских ВВС, отмечает CNN.
Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в боевых действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация. За ними наблюдали порядка 200 тыс. зрителей.
Парад обошелся бюджету примерно в $12 млн на тот момент, а в пересчете на сегодняшний день его стоимость составила бы около $22 млн
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