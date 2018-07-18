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Как изменились Кожевникова, Гогунский и другие звезды сериала «Универ»
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Как изменились Кожевникова, Гогунский и другие звезды сериала «Универ» 

Passion.ru 39 минут назад
Фото: Passion.ru
Ситком «Универ» про жизнь студентов, обитающих в одном общежитии, стал одним из самых популярных на российском телевидении. Зрители так полюбили его главных героев, что было решено снять продолжение «Универ. Новая общага». Предлагаем посмотреть, как изменились и как выглядят теперь звезды успешного комедийного проекта.
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова из легкомысленной блондинки превратилась в актрису серьезного кино, депутата Госдумы и мать семейства. Актриса получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Батальонъ», ради которого побрилась наголо. Помимо работы в кино Кожевникова является членом Комитета Госдумы по культуре и растит троих сыновей от супруга, бизнесмена Евгения Васильева.
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич продолжает сниматься в сериале «Универ», играет в кино и является частой гостьей светских мероприятий. Совсем скоро актриса родит второго ребенка супругу, бизнесмену Артуру Волкову, от которого у нее также подрастает дочь Арианна.
Виталий Гогунский
Прославившийся благодаря роли Кузи в «Универе» Виталий Гогунский покинул сериал пять лет назад, после чего принял участие в нескольких развлекательных телепроектах с участием звезд. Несколько месяцев о Гогунском не было ничего слышно, а затем он заявил, что решил забросить актерскую профессию и стать продюсером собственной семилетней дочери Миланы от модели Ирины Маирко. С последней актер развелся в 2015 году, а прошлой весной экс-супруги снова поженились.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская пару лет назад покинула сериал «Универ», после чего начала эксперименты с внешностью — по контракту, во время съемок в проекте ей этого делать было нельзя. Актриса отрезала волосы, начала менять прически и цвет волос, одеваться и выглядеть более дерзко. Кроме того, она прославилась благодаря своим провокационным публичным высказываниям и постам в Instagram. Самбурская играет в театре, снимается в кино, также Настасья попробовала себя в качестве певицы, выпустив несколько клипов, и телеведущей — вела шоу «Генеральная уборка» и «Ревизорро».
Станислав Ярушин
Станислав Ярушин тоже решил запеть и записал несколько альбомов. Актер продолжает сниматься в сериале «Универ» и работает на телевидении. Ярушин семь лет женат на выпускнице Новосибирского государственного университета экономики и управления по имени Алена, родившей ему дочь Стефанию и сына Ярослава.
Наталья Рудова
Наталья Рудова снимается в кино, телесериалах, музыкальных клипах и различных фотосессиях. У одной из самых соблазнительных девушек российского шоу-бизнеса более трех миллионов подписчиков в Instagram, в котором она регулярно публикует довольно откровенные снимки.
Арарат Кещян
Арарат Кещян работает телеведущим и растит двоих дочерей от супруги Екатерины Шепеты. Жена Кещяна не только занимается воспитанием детей, но и руководит собственным агентством по организации свадеб.
Валентина Рубцова
Валентина Рубцова снимается в сериале «СашаТаня», в котором играет супругу своего экранного возлюбленного из «Универа» Андрея Гайдуляна. В реальной жизни Рубцова вот уже почти десять лет замужем за диджеем, актером и безнесменом Артуром Мартиросяном, от которого у нее есть шестилетняя дочь Софья.
Андрей Гайдулян
Андрей Гайдулян два года назад вернулся к работе и активному образу жизни после лечения от онкологического заболевания. Лечение, к счастью, оказалось успешным и актеру удалось победить болезнь. В прошлом году Гайдулян развелся с женой Дианой Очиловой, а через три месяца после расторжения брака вышел в свет с актрисой Александрой Велескевич. После болезни Андрей решил не откладывать ничего на завтра, жить полной жизнью и осуществлять свои мечты. Актер увлекся различными видами фитнеса, записался в школу балета, начал правильно питаться, решил заняться ресторанным бизнесом и открыл собственную пиццерию.
Фото: starface, eastnews, globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: youtube / Телеканал ТНТ
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