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Звезду «Черной Пантеры» Майкла Б Джордана сфотографировали в клубе с новой возлюбленной
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Звезду «Черной Пантеры» Майкла Б Джордана сфотографировали в клубе с новой возлюбленной 

Попкорн News 44 минуты назад
Фото: Попкорн News
Теперь, когда Майкл Б. Джордан, звезда «Крида» и «Черной Пантеры», наконец-то пришел к успеху, он может себе позволить все атрибуты звездного статуса, которые нам знакомы по персонам темнокожих рэперов — толстую золотую цепь на шее, дорогое шампанское, нецензурные жесты в адрес фотографов и девушку рядом, чем-то неуловимо напоминающую Ким Кардашьян.
К личной жизни Джордана в последнее время приковано повышенное внимание, и не удивительно, что в конце концов папарацци удалось получить четкие кадры актера с его новой девушкой. Фотографии были сделаны в одном из ночных клубов Сен-Тропе, а компанию Джордану на фото составляет некая Эшлин Кастро — девушка, с которой, по слухам, Майкл встречается уже несколько месяцев. Судя по тому, что актер нисколько не стеснялся папарацци (пусть и показывал им нецензурные жесты), скрывать отношения с Эшлин он не собирается — и вполне возможно, что скоро нас ждет их совместное появление на каком-нибудь светском мероприятии.
#MichaelBJordan spotted turning up in St. Tropez with a lady friend 👀👀📷: Coleman-Rayner
Публикация от The Shade Room (@theshaderoom)
11 Июл 2018 в 6:24 PDT  попкорнnews
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