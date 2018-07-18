«Virtus.pro, кажется, сгорели. Дотла. Совсем». CrystalMay и sleepsomewhile о результатах DreamHack Valencia 2018

Комментаторы RuHub Дмитрий CrystalMay Корчевинин и Евгений sleepsomewhile Слипчик подвели итоги DreamHack Valencia 2018. В интервью паблику студии во «ВКонтакте» Корчевинин заявил, что не видит текущий состав G2 Esports в полуфиналах и финалах крупных турниров, а Слипчик проанализировал ранний вылет Virtus.pro.

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CrystalMay о результате G2 Esports

«Итак, что случилось с G2… при формировании нового состава команда не учла, что Ex6TenZ и SmithZz не будут выполнять такой большой объём работы, который им необходим. Получилось, что у них есть три хороших мозга: shox, который был гейм-лидером, SmithZz, который был тренером этой команды, а до этого вообще снайпером, которого пересадили rifle спустя года инактива, или сколько он там был… Ну и Ex6TenZ — это тоже кэп, тоже голова. Человек, который отыграл долгое время в LDLC, после своей звёздной карьеры оказавшись в тир 2, даже тир 3, можно сказать…

Сразу же выходить в тир 1 с таким составом практически невозможно, им не хватает уровня индивидуального скилла, который необходим для того, чтобы перестреливать в центральных и важнейших точках. Огневой мощи kennyS и Bodyy тут не хватает. Я ожидаю замен в этом коллективе, им явно не хватает «убиватора» который исполнял бы как условный electronic или s1mple. С таким составом на длинной дистанции они будут показывать плюс-минус то же самое, что и сейчас. Им нужно добавить огневой мощи, личного скилла. Выход из группы в Кёльне — средний результат, который и будет дальше. В финалах и полуфиналах топовых ивентов я их не вижу».

Sleepsomewhile о Virtus.pro «VP, кажется, сгорели. Дотла. Совсем. По глазам Паши было видно, что в пепле все ещё что-то есть. Пусть и банальное чувство «да что же это такое, как так вообще, что мы делаем», но хотя бы это. Из этого Феникс не восстанет, но последний бой VP могут ещё дать. Вопрос — когда, потому что после этого боя уже точно всё превратится в пепел до конца. И некоторые из состава уйдут на покой».

DreamHack Valencia 2018 прошел с 12 по 14 июля. В финале North одолела Luminosity Gaming. За первое место команда заработала $50 тыс. Коллектив выступил со стендином: вместо Даниэля mertz Мертза сыграл Оскар mixwell Канэллас.