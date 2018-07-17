«Лудогорец» и «Легия» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Болгарский «Лудогорец» обыграл на выезде «Крусейдерс» из Северной Ирландии в ответном матче 1-го раунда Лиги чемпионов — 2:0. Команда вышла в следующий этап отбора, одержав в первой игре победу со счетом 7:0.

Варшавская «Легия» переиграла ирландский «Корк Сити» — 3:0 и также вышла во 2-й раунд.

Лига чемпионов

Ответные матчи

1-й отборочный раунд

Голы: Браун, 11 — в свои ворота (0:1). Сверчок, 65 (0:2).

17 июля. Белфаст. Стадион «Seaview».

Первый матч — 0:7.

Голы: Канте Мартинес, 27 (1:0). Радович, 73 — с пенальти (2:0). Лопес Уэска, 89 (3:0).

17 июля. Варшава . Стадион «Pepsi Arena (Wojska Polskiego)».

Первый матч — 1:0.