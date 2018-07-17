«Лудогорец» и «Легия» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов 

Болгарский «Лудогорец» обыграл на выезде «Крусейдерс» из Северной Ирландии в ответном матче 1-го раунда Лиги чемпионов — 2:0. Команда вышла в следующий этап отбора, одержав в первой игре победу со счетом 7:0.
Варшавская «Легия» переиграла ирландский «Корк Сити» — 3:0 и также вышла во 2-й раунд.
Лига чемпионов
Ответные матчи
1-й отборочный раунд
"Крусейдерс" (Северная Ирландия) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:2 (0:1)
Голы: Браун, 11 — в свои ворота (0:1). Сверчок, 65 (0:2).
Судья: Тараев (Эстония).
17 июля. Белфаст. Стадион «Seaview».
Первый матч — 0:7.
Голы: Канте Мартинес, 27 (1:0). Радович, 73 — с пенальти (2:0). Лопес Уэска, 89 (3:0).
Судья: Стеен (Норвегия).
17 июля. Варшава. Стадион «Pepsi Arena (Wojska Polskiego)».
Первый матч — 1:0.