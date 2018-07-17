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Росатом начал испытания российского томографа для диагностики рака
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Росатом начал испытания российского томографа для диагностики рака 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Опытный образец ПЭТ с открытым кожухом. Фото: Пресс-служба АО «НИИТФА»
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». В госкорпорации «Росатом» сообщили о начале проведения технических испытаний позитронно-эмиссионного томографа российского производства для диагностики различных онкологических заболеваний. Как отмечается, АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», входящее в состав «Росатома», начинает испытания позитронно-эмиссионного томографа. «АО „НИИТФА“ (предприятие научного дивизиона Госкорпорации „Росатом“) в рамках научной деятельности по разработке импортозамещающего оборудования для ядерной медицины завершило работы по настройке аналого-цифровой многоканальной масштабируемой системы обработки информации опытного образца позитронно-эмиссионного томографа. Далее специалисты Института приступают к комплексным техническим испытаниям аппаратно-программных средств ПЭТ». Позитронно-эмиссионная томография (в отличие от магнитно-резонансной) является перспективным методом медицинской диагностики, позволяющим выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, когда видимых изменений в структуре тканей еще нет. ПЭТ включает в себя эмиссионную томографию и компьютерную томографию.
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