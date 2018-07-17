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Кабмин РФ внес в Госдуму проект об уточнении налогонеоблагаемых доходов РСА и НССО
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Кабмин РФ внес в Госдуму проект об уточнении налогонеоблагаемых доходов РСА и НССО 

Прайм 53 минуты назад
МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от налогообложения средств, полученных Российским союзом автостраховщиков (РСА) и Национальным союзом страховщиков ответственности (НССО), которые используются для компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля от одного страховщика другому, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ дополняет Налоговый кодекс положениями, которые уточняют, что относится к целевым поступлениям на содержание этих союзов и ведение ими уставной деятельности и не включается в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций. К таким поступлениям предлагается отнести средства, которые получены РСА и НССО и предназначены для компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля от одной страховой организации к другой.
Кабмин обращает внимание, что «при реализации отдельными профессиональными объединениями права компенсации недостающей части активов страховой организации, принимающей страховой портфель, было выявлено неоднозначное толкование» положений Налогового кодекса в части учета при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций этих доходов.
Данные средства используются отдельными профессиональными объединениями исключительно в целях защиты интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей в случае невозможности исполнения обязательств по договорам страхования заключившей их страховой организацией. «Вместе с тем, в статье 251 НК РФ прямое указание на то, что данные средства относятся к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы, отсутствует», — отмечает правительство.
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