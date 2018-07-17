В странах Латинской Америки озабочены стягиванием Венесуэлой вооружений к границе

ТАСС , 17 июля. Десять стран Латинской Америки, входящие в Группу Лимы , выразили обеспокоенность информацией о стягивании Венесуэлой вооружений к границе с Колумбией . Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном во вторник.

Гватемалы, Гондураса, "Правительства Аргентины Чили , Колумбии, Коста-Рики Мексики , Панамы, Парагвая Перу , являющихся членами Группы Лимы, в связи с тяжелым политическим, экономическим, социальным и гуманитарным кризисом в Венесуэле выражают глубокую озабоченность недавней информацией о развертывании Венесуэлой вооружений и военных самолетов на границе с Колумбией", — говорится в заявлении.

По мнению этих стран, данные действия «противоречат духу провозглашения Латинской Америки зоной мира на саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в 2014 году».

Государства также призвали власти Боливарианской Республики «начать настоящий национальный диалог, в котором бы участвовали все венесуэльские политические деятели, для согласования проведения новых выборов». Кроме того, они напомнили, что не признают легитимность голосования, состоявшегося 20 мая, по итогам которого Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок, и заявили о необходимости организовать гуманитарный коридор для отправки помощи в Венесуэлу.

Ранее Мадуро заявил, что США готовят ряд провокаций на венесуэльско-колумбийской границе, чтобы привести эти страны к вооруженному конфликту.