Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США

Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.

В марте российская сторона занимала 16 место в списке держателей гособлигаций США и держала казначейские бумаги более чем на $90 млрд В апреле эта сумма снизилась до $48,7 млрд, и Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.

Сейчас Россия не входит в число крупнейших 33 держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов. Последнюю строчку в списке занимает Чили с бумагами на $30 млрд

Ранее сообщалось, что Россия избавилась от половины бондов США.