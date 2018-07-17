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Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США
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Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россия выпала из списка крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минфина США.
Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.
В марте российская сторона занимала 16 место в списке держателей гособлигаций США и держала казначейские бумаги более чем на $90 млрд В апреле эта сумма снизилась до $48,7 млрд, и Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.
Сейчас Россия не входит в число крупнейших 33 держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов. Последнюю строчку в списке занимает Чили с бумагами на $30 млрд
Ранее сообщалось, что Россия избавилась от половины бондов США.
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