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Снеговую Падь освободят от мусоросжигательного завода
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Снеговую Падь освободят от мусоросжигательного завода 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко принял решение о закрытии мусоросжигательного завода в районе Снеговой Пади. Об этом сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.
«Технология на заводе не соответствует современным экологическим нормам и необходимым стандартам», — приводятся в сообщении слова Сергея Лазарева, представителя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае, созданного на основе промышленных площадок «Спецзавода №1». В результате чего предприятие способно обезвреживать только 30% от общего объема твердых коммунальных отходов Владивостока, при этом после процесса сжигания образуется 20% в виде золы и шлаков, которые вместе с большей частью городского мусора увозится на полигон.
Что касается закупленных в прошлом году отечественных фильтров «Спецзаводом №1»: функционировать на 100% по техническим причинам они не могут. Как выяснилось, работы по монтажу в целях экономии средств не были учтены при закупке очистного оборудования стоимостью 12 млн руб. Без дальнейшей установки очистного оборудования — при устаревании ресурсов и резервов предприятия — выделяемые при сжигании токсичные вещества имеют все шансы превысить предельно-допустимые нормы.
В начале года предполагалось, что помощь в модернизации мусоросжигательного завода окажут японские компании «Нихон дзоки сэйяку» и «Санко». «Весь процесс перестроить тяжело, но можно усилить обработку отходящих газов, установив дополнительное оборудование, и наладить операционную работу. Сейчас наиболее удачный момент, так как на заводе установлены рукавные фильтры», — отмечали тогда японцы.
Еще одно предложение японцев касалось малогабаритного мусоросжигательного котла. Его производительность составляет около 70 тонн в сутки, он может обслуживать население численностью порядка 100 тыс. человек. Однако по причине 40-летнего возраста предприятия нет возможности применить предлагаемые японскими экспертами технологии по модернизации очистных сооружений.
Виталий Веркеенко дал первому заместителю Константину Лободе неделю на проработку плана действий по закрытию мусоросжигательного завода, с учетом всех рисков и необходимых для этого ресурсов. «Мы не имеем права на поддержку сложившейся экологической вакханалии. У нас с губернатором единая позиция на этот счет — завод необходимо закрыть. Вопрос только в том, как ускорить работы по созданию новой карты на ул. Холмистой, открыть временную карту, а также наладить вывоз и утилизацию мусора на этот полигон», — заявил Веркеенко.
Спецзавод № 1 перерабатывает около 200 тонн в сутки и дает 60 тыс. гигакалорий в год, отапливая целый микрорайон Снеговая Падь. На неэкологичную работу предприятия в декабре прошлого года на ежегодной пресс-конференции пожаловались президенту Владимиру Путину.
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