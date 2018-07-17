Apple создаст первый фонд чистой энергии в Китае

Компания Apple заявила о создании первого инвестиционного фонда в Китае в области возобновляемых источников энергии.

Новый фонд будет создан непосредственно самой компанией, а также 10 поставщиками Apple. В ближайшие четыре года в фонд вложат будет инвестировано около 300 млн долл. и более одного гигаватта возобновляемых источников энергии в Китае. Эта цифра эквивалентна энергии, используемой одним млн домов, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

При этом журналисты издания напоминают, что ещё в 2015 году компания Apple запустила программу экологически чистой энергии. С момента запуска программы 23 партнера Apple по производству из более чем 10 стран и регионов обещали на 100% использовать чистую энергию. Большинство из них имеет заводы на территории КНР. В свою очередь власти Китая уделяют больше внимания защите окружающей среды. Именно поэтому компания решила создать фонд в КНР.

В Apple уже выразили надежду, что эта модель сможет распространиться по всему миру и помочь разным компаниям в оказании положительного влияния на окружающую среду.

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