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Apple создаст первый фонд чистой энергии в Китае
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Apple создаст первый фонд чистой энергии в Китае 

Свободная пресса 1 час назад
Компания Apple заявила о создании первого инвестиционного фонда в Китае в области возобновляемых источников энергии.
Новый фонд будет создан непосредственно самой компанией, а также 10 поставщиками Apple. В ближайшие четыре года в фонд вложат будет инвестировано около 300 млн долл. и более одного гигаватта возобновляемых источников энергии в Китае. Эта цифра эквивалентна энергии, используемой одним млн домов, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
При этом журналисты издания напоминают, что ещё в 2015 году компания Apple запустила программу экологически чистой энергии. С момента запуска программы 23 партнера Apple по производству из более чем 10 стран и регионов обещали на 100% использовать чистую энергию. Большинство из них имеет заводы на территории КНР. В свою очередь власти Китая уделяют больше внимания защите окружающей среды. Именно поэтому компания решила создать фонд в КНР.
В Apple уже выразили надежду, что эта модель сможет распространиться по всему миру и помочь разным компаниям в оказании положительного влияния на окружающую среду.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай впервые попал в топ-20 инновационных экономик мира.
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