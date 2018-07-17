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Армения благодарна Египту за признание и осуждение геноцида армян
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Армения благодарна Египту за признание и осуждение геноцида армян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ереван, 17 июля /Синьхуа/ -— Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян поблагодарил сегодня посла Египта за сбалансированную позицию в вопросах, имеющих чрезвычайно важное значение для Армении, а также за признание и осуждение геноцида армян парламентом этой страны.
Посол Египта в Армении Тарек Ибрагим Мухаммад Маати посетил парламент Армении в связи с окончанием своей миссии в этой стране, сообщила пресс-служба Национального собрания Армении.
В свою очередь, посол сказал, что навсегда останется другом Армении, и что он покидает Армению с очень теплыми воспоминаниями. По его словам, отношения между Арменией и Египтом углубились также благодаря армянской общине в Египте, которая играет огромную роль в развитии страны. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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