Армения благодарна Египту за признание и осуждение геноцида армян

Ереван , 17 июля / Синьхуа / -— Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян поблагодарил сегодня посла Египта за сбалансированную позицию в вопросах, имеющих чрезвычайно важное значение для Армении, а также за признание и осуждение геноцида армян парламентом этой страны.

Посол Египта в Армении Тарек Ибрагим Мухаммад Маати посетил парламент Армении в связи с окончанием своей миссии в этой стране, сообщила пресс-служба Национального собрания Армении.

В свою очередь, посол сказал, что навсегда останется другом Армении, и что он покидает Армению с очень теплыми воспоминаниями. По его словам, отношения между Арменией и Египтом углубились также благодаря армянской общине в Египте, которая играет огромную роль в развитии страны. —0—