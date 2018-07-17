Спикер парламента Грузии встретился с президентом Италии

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Президент Италии выразил удовлетворение тем, чо стал первым президентом Италии, который посетил Грузию.

Сегодня же здесь прошел грузино-итальянский бизнес-форум с участием более 50 итальянских бизнесменов и 100 представителей грузинского бизнеса. На форуме президент Италии заявил, что на протяжении последних лет Грузия показала себя как надежный партнер Италии и ЕС . «Существующие отношения создают основу для их развития на более прочной основе во многих аспектах», — подчеркнул С. Маттарелла.

В рамках форума была организована выставка итальянской продукции.

В интересах углубления дружеских связей и сотрудничества стороны подписали меморандум о взаимопонимании об обмене в сфере культуры. —0—