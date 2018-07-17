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Спикер парламента Грузии встретился с президентом Италии
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Спикер парламента Грузии встретился с президентом Италии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 17 июля /Синьхуа/ — Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня провел встречу с президентом Италии Серджо Маттарелла, сообщила администрация парламента Грузии.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Президент Италии выразил удовлетворение тем, чо стал первым президентом Италии, который посетил Грузию.
Сегодня же здесь прошел грузино-итальянский бизнес-форум с участием более 50 итальянских бизнесменов и 100 представителей грузинского бизнеса. На форуме президент Италии заявил, что на протяжении последних лет Грузия показала себя как надежный партнер Италии и ЕС. «Существующие отношения создают основу для их развития на более прочной основе во многих аспектах», — подчеркнул С. Маттарелла.
В рамках форума была организована выставка итальянской продукции.
В интересах углубления дружеских связей и сотрудничества стороны подписали меморандум о взаимопонимании об обмене в сфере культуры. —0—
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