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Россия будет участвовать в реформировании ВТО
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Россия будет участвовать в реформировании ВТО 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Россия намерена активно участвовать в реформировании Всемирной торговой организации (ВТО), сообщили в Минэкономики РФ в ответ на заявление главы Евросовета Дональда Туска.
EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
Ранее Туск призвал Россию, США и Китай приступить к реформированию ВТО, а «не начинать торговые войны, которые так часто в истории перерастали в конфликты». "Для выстраивания более эффективной работы ВТО действительно нуждается в адаптации к современным экономическим вызовам и меняющимся условиям торговли, — ссылается РИА «Новости» на заявление МЭР. "Этому может существенно способствовать как институциональное реформирование организации, так и обновление многосторонних правил торговли", — заявили в ведомстве. В министерстве считают, что необходимо провести оптимизацию базовых функций ВТО, включая работу механизма по разрешению торговых споров, обеспечение выполнения членами ВТО своих обязательств и усиление переговорной функции организации. «О необходимости реформирования организации давно говорят многие члены ВТО, в том числе Россия», — отмечается в заявлении Минэкономики. Соединенные Штаты ввели 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия из других стран, исключив из этого списка только Канаду и Мексику, которые вместе с США входят в зону свободной торговли Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Китай в ответ ввел равнозначные пошлины против товаров из США. После этого ЕС обложил пошлинами ряд американских товаров. Президент США Дональд Трамп заявил, что 20%-ной пошлины должны быть введенеы на импортные автомобили из Евросоюза, если ЕС не снимет действующие пошлины на автомобили из США. Торговый спор между ЕС и США уже разбирается в ВТО.
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