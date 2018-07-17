СМИ: Бонуччи попросил руководство «Милана» продать его

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи попросил руководство «россонери» продать его, утверждает SpazioMilan. 31-летнего итальянца не устраивает неопределенность в отношении будущего миланского клуба, который недавно сменил владельца, а также был исключен из еврокубков на два года за нарушении правил финансового фейр-плей.

Бонуччи перешел в «Милан» в прошлом году из «Ювентуса» за 42 миллиона долларов.