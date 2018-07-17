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Госдума приняла в первом чтении законопроект о военных учебных центрах
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о военных учебных центрах 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Согласно законопроекту, все эти образовательные подразделения в гражданских вузах заменят сетью военных учебных центров. По мнению авторов новации, такой шаг необходим для более эффективного использования имеющейся в вузах учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники.
Идею объединить все военно-образовательные структуры гражданских вузов прорабатывали более четырех лет. Еще в начале 2014-го министр обороны Сергей Шойгу предложил на базе существующих в институтах-университетах военных кафедр создать центры подготовки мобилизационного резерва, что даст возможность студентам отслужить в армии в течение одного года или двух лет. Теперь сформулированную министром программу могут официально узаконить.
Более того, подготовка в военном учебном центре будет куда масштабней привычной учебы на военной кафедре вуза. Помимо диплома, выпускники институтов и университетов получат на руки еще и военные билеты с соответствующей отметкой о прохождении срочной службы. А главное, что вместе с мирной профессией каждый из них полноценно овладеет армейской специальностью. Под решение этой задачи военное ведомство выделит свои полигоны и стрельбища, которые ежегодно станут принимать более 100 тысяч студентов.
Сейчас учебные военные центры и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах, и на этом минобороны останавливаться не собирается.
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