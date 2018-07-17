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Трамп допускает заключение с Ираном новой сделки при проявлении инициативы со стороны ИРИ
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Трамп допускает заключение с Ираном новой сделки при проявлении инициативы со стороны ИРИ 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допускает заключение с Ираном новой сделки по атому в случае проявления инициативы со стороны властей республики.
"Как большинство из вас знает, мы разорвали иранскую сделку — одну из худших сделок, которую можно себе представить. И это оказало серьезное влияние на Иран, и это существенно ослабило Иран. И мы надеемся, что в определенный момент Иран позвонит нам и мы, возможно, заключим новую сделку, а может быть и нет", — сказал президент, выступая во вторник перед журналистами в Белом доме.
Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут возобновлены 4 ноября.
Объявляя о выходе из СВПД, Трамп заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения. Однако США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.
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