Уткин высказался о потасовке Кирьякова с Рабинером

"В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не своруете), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!", — написал Уткин в твиттере.

Конфликт между Кирьяковым и Рабинером произошел рядом со студией «Матч ТВ», куда оба были приглашены в качестве экспертов.

Отмечается, что драка была спровоцирована текстом журналиста, который тот написал в мае 2017 года.

Ранее Кирьяков прокомментировал драку с Рабинером.