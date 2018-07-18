Уткин высказался о потасовке Кирьякова с Рабинером 

Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о фотографии журналиста Игоря Рабинера после потасовки с тренером Сергеем Кирьяковым, сообщает Rusfootball.info.
"В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не своруете), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!", — написал Уткин в твиттере.
Конфликт между Кирьяковым и Рабинером произошел рядом со студией «Матч ТВ», куда оба были приглашены в качестве экспертов.
Отмечается, что драка была спровоцирована текстом журналиста, который тот написал в мае 2017 года.
Ранее Кирьяков прокомментировал драку с Рабинером.