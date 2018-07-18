Ещё
Уткин высказался о потасовке Кирьякова с Рабинером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уткин высказался о потасовке Кирьякова с Рабинером 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о фотографии журналиста Игоря Рабинера после потасовки с тренером Сергеем Кирьяковым, сообщает Rusfootball.info.
"В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не своруете), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!", — написал Уткин в твиттере.
Конфликт между Кирьяковым и Рабинером произошел рядом со студией «Матч ТВ», куда оба были приглашены в качестве экспертов.
Отмечается, что драка была спровоцирована текстом журналиста, который тот написал в мае 2017 года.
Ранее Кирьяков прокомментировал драку с Рабинером.
Газета.Ru: последние новости
Доля России в госдолге США сократилась до 11-летнего минимума "Реал" определился с заменой Роналду Куртуа требует улучшенный контракт у "Челси"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты34
Трамп ответил на обвинения в предательстве59
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины48
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете30
РФ вышла из числа основных держателей госдолга США41
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение