Land Rover Defender от Ares Design: карбоновый «костюм», новый интерьер и расточенный двигатель

Работа с британским внедорожником была выполнена в нетрадиционном для итальянского кузовного ателье ключе — выполнено увеличение объема двигателя и применено большое количество карбона.

Напомним, производство Land Rover Defender было завершено в конце 2016 года, но, как мы сообщали ранее, новое поколение модели может быть представлено уже в конце текущего года. В Ares заявляют, что в данном проекте был переработан «каждый аспект» Defender, в результате чего мы получили новый интерьер, апгрейд двигателя и полный кузовной обвес. У внедорожников в исполнении Ares даже появится люк в крыше.

Соучредитель Ares Design Валид аль Гаффари описал новый автомобиль как «Дефендер всех Дефендеров», тогда как глава компании Дэни Бахар сказал по поводу трансформации знакового внедорожника: «Дефендер является иконой среди автомобилей, но иконы могут быть переосмыслены и наш Defender „ультравоплощение“ заказного внедорожника, обладающего потрясающей производительностью, захватывающей внешностью и роскошной отделкой, становясь больше похожим на внедорожник класса люкс».

В подкапотном пространстве тюнингованного Defender от Ares располагается бензиновая V-образная «восьмерка» Land Rover объемом 4,5 литра с отдачей 278 л.с. и 439 Нм крутящего момента, рабочий объем которой увеличен до 4 748 кубических сантиметров за счет увеличения диаметра цилиндров с 94 до 96 мм, новых распредвалов, доработанной головки цилиндров и инжекторов увеличенного размера.

Кроме того, автомобиль оснастили иным выпускным коллектором, воздухозаборником ITG и в качестве завершающего штриха — спортивными катализаторами Milltek и выпускной системой с перепускным клапаном для соответствующего двигателю V8 тембра, доносящемуся через «четырехствольный» выхлоп.

Для желающих получить более мощный вариант, Ares может предложить версию с компрессорным двигателем V8 объемом 4 698 кубических сантиметров, отдача которого составляет 468 л.с. и 649 Нм крутящего момента. В обоих вариантах мотор сочетается с шестиступенчатым «автоматом».

Дорожный просвет внедорожника в ателье увеличили на 75 мм для модификации с «атмосферником» и на 50 мм у компрессорного за счет новых пружин, а также установили амортизаторы высокого давления фирмы Fox. Вместо стоковых передних тормозных дисков установлены более мощные AP Racing 362×32 мм с шестипоршневыми суппортами. Завершающим штрихом стал комплект 18-дюймовых колес Ares, обутых в шины Cooper 305/70.

Апгрейды экстерьера включают: расширение колесных арок, капот, обрамление головной оптики и радиаторная решетка — все выполнено из карбона. Вместо стандартных бамперов установлены усиленные, добавлена защита днища, дополнительный светодиодный свет, усиленные передняя и задняя точки буксировки, подножки и стальные рейлинги на крыше.

В салоне на смену стандартным передним креслам пришли новые, с прошитой вручную кожаной обивкой, добавлена карбоновая и кожаная отделка салона, а для освобождения пространства между передними креслами механический стояночный тормоз заменили на электронный аналог. Коврики на полу отсутствуют, но рифленый алюминий, вероятно, является более практичным вариантом.

Если вам нравится автомобиль и вы хотели бы заказать себе такой, нет проблем — 8 недель на постройку и скромные 190 000 фунтов (около 15 580 000 рублей по текущему курсу), не считая стоимости донорского автомобиля, который вы должны будете предоставить.

Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал про проект Ares Design на базе «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 63, получившего оригинальный кузов и название X-Raid.

По материалам: www.kolesa.ru