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Открытая тренировка Мурата Гассиева и демарш Усика в Москве — видео
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Открытая тренировка Мурата Гассиева и демарш Усика в Москве — видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Украинский тяжеловес (до 90,7 кг) Александр Усик (14-0, 11 КО) не стал развлекать московскую публику зрелищем открытой для прессы и зевак тренировки. Чемпион мира по версиям WBC и WBO вышел в ринг, поулыбался, помахал всем руками — и ушёл оттуда.
Как объяснил такой демарш сам фаворит финального боя Всемирной боксёрской суперсерии, «зрелище будет в субботу» — то есть во время поединка с российским панчером Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), чемпионом IBF/WBA.
Последний, к слову, свою часть мероприятия отработал, немного попрыгав на ринге перед камерами:
Бой Усик–Гассиев состоится вечером 21 июля в Москве (РФ). Победитель станет первым в истории боксёром крузервейта с такой коллекцией разнообразных чемпионских поясов.
Смотрите также: Усик о финале Суперсерии с Гассиевым: Состоится ли бой, я точно не знаю — видео
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