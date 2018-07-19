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Мурат Гассиев: Не считаю, что у меня есть преимущество в бою с Усиком
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Мурат Гассиев: Не считаю, что у меня есть преимущество в бою с Усиком 

Советский спорт 27 минут назад
Фото: Vringe.com
Обладатель поясов чемпиона мира по версиям WBA и IBF российский боксер Мурат Гассиев отметил, что не ощущает преимущества домашней арены в предстоящем поединке против украинца Александра Усика.
— Очень приятно боксировать в России. В первую очередь, потому что моя семья сможет посетить этот бой, в первую очередь моя мама. В прошлом мы пытались ей открыть визу в Штаты, но не вышло. Так что я рад, что бой будет в России. Люди говорят, что у меня есть какое-то преимущество, что бой будет в Москве. Я с этим не согласен. У нас много людей поддерживают Сашу (Усика). Я уважаю его, — отметил Гассиев.
Встреча состоится 21 июля в Москве. Победитель станет чемпионом мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBF.
Как завершится поединок Александр Усик (Украина) — Мурат Гассиев (Россия)?
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