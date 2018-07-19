Мурат Гассиев: Не считаю, что у меня есть преимущество в бою с Усиком

Обладатель поясов чемпиона мира по версиям WBA и IBF российский боксер Мурат Гассиев отметил, что не ощущает преимущества домашней арены в предстоящем поединке против украинца Александра Усика — Очень приятно боксировать в России . В первую очередь, потому что моя семья сможет посетить этот бой, в первую очередь моя мама. В прошлом мы пытались ей открыть визу в Штаты, но не вышло. Так что я рад, что бой будет в России. Люди говорят, что у меня есть какое-то преимущество, что бой будет в Москве . Я с этим не согласен. У нас много людей поддерживают Сашу (Усика). Я уважаю его, — отметил Гассиев. Встреча состоится 21 июля в Москве. Победитель станет чемпионом мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBF. Как завершится поединок Александр Усик ( Украина ) — Мурат Гассиев (Россия)?