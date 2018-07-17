Обама посетовал на политику «страха и сильной руки»

Нынешнее время Обама назвал «странным и неопределенным». По его словам, появляется «все больше головокружительных, вселяющих беспокойство заголовков», передает РИА «Новости»

Обама сказал, что сейчас «на взлете» оказалась «политика страха, недовольства и косности», «политика сильной руки», при которой создается «некая форма демократии», ее «видимость».

«Но те, кто находится во власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл», — заявил Обама.

Несколько лет назад такое положение дел показались бы «невообразимыми», сказал он.

Обама призвал не считать его «алармистом».

«Я просто констатирую факты», — сказал он.