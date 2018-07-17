Обама посетовал на политику «страха и сильной руки» 

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал политическую ситуацию, не указывая напрямую на действующего главу государства Дональда Трампа.
Обама выступил в Йоханнесбурге на церемонии, посвященной 100-летию южноафриканского лидера Нельсона Манделы.
Нынешнее время Обама назвал «странным и неопределенным». По его словам, появляется «все больше головокружительных, вселяющих беспокойство заголовков», передает РИА «Новости».
Обама сказал, что сейчас «на взлете» оказалась «политика страха, недовольства и косности», «политика сильной руки», при которой создается «некая форма демократии», ее «видимость».
«Но те, кто находится во власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл», — заявил Обама.
Несколько лет назад такое положение дел показались бы «невообразимыми», сказал он.
Обама призвал не считать его «алармистом».
«Я просто констатирую факты», — сказал он.