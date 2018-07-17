Виртуальный поход совершили юные читатели библиотеки на 1-й Хуторской

Мероприятие «Идем в поход!» подготовили для своих читателей сотрудники библиотеки №40, которая расположена на 1-й Хуторской улице. Во вторник, 17 июля, гостей ознакомили с творчеством путешественника Евгения Рудашевского.

— Ребята узнали о книгах Евгения Рудашевского, прониклись духом путешествий, которыми пронизаны произведения автора. Мы поговорили о туризме и походах, научились правильно укладывать рюкзак, а также спели песни у импровизированного костра, — поделился один из организаторов.

Библиотека №40 расположена по адресу 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)