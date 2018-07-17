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Более 2,7 тыс. петербуржцев отправлено в войска в ходе весеннего призыва на военную службу
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Более 2,7 тыс. петербуржцев отправлено в войска в ходе весеннего призыва на военную службу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Свыше 600 из них имеет высшее образование, а количество новобранцев с высшей категорией здоровья по сравнению с минувшим годом увеличилось на 2 процента.
Военный комиссариат Санкт-Петербурга завершил весенний призыв на военную службу. В соединения и воинские части Вооружённых сил Российской Федерации и других силовых структур направлено более 2,7 тыс. жителей города.
Среди призванных граждан свыше 600 человек с высшим образованием. По сравнению с минувшим годом количество призывников с высшей категорией здоровья увеличилось на 2 процента — традиционно они направлены для прохождения службы в части специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовые и разведывательные подразделения.
Почти 12 тыс. юношей получили отсрочку от призыва в связи с обучением в образовательных учреждениях, по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.
В рамках акции «Позвони маме» призывники и их родители получили сим-карты с льготными тарифами для общения. На сборном пункте ежедневно работали представители комитета солдатских матерей, операторы горячей линии военкомата проконсультировали несколько тысяч обратившихся. В составе призывных комиссий работали представители городского омбудсмена по правам человека. В ходе торжественных отправок в войска юношей напутствовали фронтовики, а также старшие товарищи, уже прошедшие службу по призыву. Впервые были отправлены призванные воспитанники санкт-петербургского отделения «Юнармии».
Новацией городского военкомата и музея Военно-медицинской академии им. Кирова стала организация на сборном пункте работы мобильной выставки и цикла лекций, посвящённых здоровому образу жизни и охране здоровья.
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