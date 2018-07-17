Как советский Сусанин завел в засаду 250 «горных егерей» Гитлера

Со школьных лет все мы помним имя Ивана Сусанина –костромского крестьянина, который завел в глушь поляков и спас этим жизнь царю. В 1942 году подвиг Сусанина повторил другой русский крестьянин — Матвей Кузьмин.

Бирюк

Матвей Кузьмич Кузьмин родился 21 июля 1858 года в деревне Антоново-Куракино Псковской губернии. Его родители Косьма Иванович и Анастасия Семеновна были крепостными крестьянами помещика Болотникова. После революции Кузьмин не стал вступать в местный колхоз «Рассвет», остался, как тогда говорили, единоличником. Промышлял охотой и рыбной ловлей. По свидетельствам, был он угрюм и нелюдим, за что односельчане прозвали его Бирюком. А кое-кто и вовсе подозревал его в контрреволюционных настроениях. Тем не менее в суровые 30-е годы Кузьмина не тронули. Доносы на него, может, и были, но, вероятно, в НКВД решили: какой враг народа из 80-летнего старика. Свои первые официальные документы Кузьмин получил только в 74 года. Фамилию ему записали по отцу — Кузьмин. До этого все звали его просто Кузьмичом.

«Сотрудничество» с оккупантами

С началом Великой Отечественной войны многие соседи Кузьмина уехали в эвакуацию, но сам он с семьей решил остаться в родной деревне. В августе 1941 года Псковскую область оккупировали гитлеровцы. В Куракино устроили комендатуру, в доме Кузьминых поселился комендант. Хозяевам пришлось жить в сарае. Узнав, что Кузьмин не коммунист и не член колхоза, немцы предложили ему должность деревенского старосты. Поблагодарив за доверие, старик отказался — мол, куда ему, и глуховат уже стал, и подслеповат. Он произвел на фашистов впечатление полностью лояльного к новым порядкам человека, и в знак доверия они даже не стали конфисковывать у него старое охотничье ружье. В начале февраля 1942 года после завершения Торопецко-Холмской операции части советской 3-й ударной армии заняли оборонительные позиции в деревне Першино, расположенной в 6 километрах от Куракино, куда в это время был переброшен из Баварии батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии, перед которым гитлеровское командование поставило задачу выйти в тыл советским войскам в ходе планирующегося контрнаступления в районе Малкинских высот и произвести прорыв. [С-BLOCK] Для этой операции требовался проводник из местных, и немцы вспомнили о 83-летнем Матвее Кузьмине. 13 февраля 1942 года командир фашистского батальона обратился к нему с предложением ночью лесными тропами проводить немецких солдат в Першино. За это немец пообещал старику и его семье дать денег, муки, керосина и даже подарить охотничье ружье марки «Зауэр». Кузьмин ответил согласием, только попросил показать маршрут на карте. Взглянув, сказал, что прекрасно знает эти места, — не раз там охотился. Односельчане, узнав, что Кузьмин нанялся к оккупантам проводником, с ненавистью смотрели ему вслед: еще бы, «контрик», единоличник, чего же от него ожидать! Они не ведали, что старик, придя домой, тут же послал в Першино 14-летнего внука Васю, чтобы тот предупредил советских солдат и предложил устроить засаду для немцев у деревни Малкино.

Подвиг старого крестьянина