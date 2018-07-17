Как советский Сусанин завел в засаду 250 «горных егерей» Гитлера 

Со школьных лет все мы помним имя Ивана Сусанина –костромского крестьянина, который завел в глушь поляков и спас этим жизнь царю. В 1942 году подвиг Сусанина повторил другой русский крестьянин — Матвей Кузьмин.
Бирюк
Матвей Кузьмич Кузьмин родился 21 июля 1858 года в деревне Антоново-Куракино Псковской губернии. Его родители Косьма Иванович и Анастасия Семеновна были крепостными крестьянами помещика Болотникова. После революции Кузьмин не стал вступать в местный колхоз «Рассвет», остался, как тогда говорили, единоличником. Промышлял охотой и рыбной ловлей. По свидетельствам, был он угрюм и нелюдим, за что односельчане прозвали его Бирюком. А кое-кто и вовсе подозревал его в контрреволюционных настроениях. Тем не менее в суровые 30-е годы Кузьмина не тронули. Доносы на него, может, и были, но, вероятно, в НКВД решили: какой враг народа из 80-летнего старика. Свои первые официальные документы Кузьмин получил только в 74 года. Фамилию ему записали по отцу — Кузьмин. До этого все звали его просто Кузьмичом.
«Сотрудничество» с оккупантами
С началом Великой Отечественной войны многие соседи Кузьмина уехали в эвакуацию, но сам он с семьей решил остаться в родной деревне. В августе 1941 года Псковскую область оккупировали гитлеровцы. В Куракино устроили комендатуру, в доме Кузьминых поселился комендант. Хозяевам пришлось жить в сарае. Узнав, что Кузьмин не коммунист и не член колхоза, немцы предложили ему должность деревенского старосты. Поблагодарив за доверие, старик отказался — мол, куда ему, и глуховат уже стал, и подслеповат. Он произвел на фашистов впечатление полностью лояльного к новым порядкам человека, и в знак доверия они даже не стали конфисковывать у него старое охотничье ружье. В начале февраля 1942 года после завершения Торопецко-Холмской операции части советской 3-й ударной армии заняли оборонительные позиции в деревне Першино, расположенной в 6 километрах от Куракино, куда в это время был переброшен из Баварии батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии, перед которым гитлеровское командование поставило задачу выйти в тыл советским войскам в ходе планирующегося контрнаступления в районе Малкинских высот и произвести прорыв. [С-BLOCK] Для этой операции требовался проводник из местных, и немцы вспомнили о 83-летнем Матвее Кузьмине. 13 февраля 1942 года командир фашистского батальона обратился к нему с предложением ночью лесными тропами проводить немецких солдат в Першино. За это немец пообещал старику и его семье дать денег, муки, керосина и даже подарить охотничье ружье марки «Зауэр». Кузьмин ответил согласием, только попросил показать маршрут на карте. Взглянув, сказал, что прекрасно знает эти места, — не раз там охотился. Односельчане, узнав, что Кузьмин нанялся к оккупантам проводником, с ненавистью смотрели ему вслед: еще бы, «контрик», единоличник, чего же от него ожидать! Они не ведали, что старик, придя домой, тут же послал в Першино 14-летнего внука Васю, чтобы тот предупредил советских солдат и предложил устроить засаду для немцев у деревни Малкино.
Подвиг старого крестьянина
В ночь на 14 февраля батальон «горных егерей» двинулся в путь. Кузьмин долго водил фашистов окольными тропами. К рассвету они вышли к Малкино, где их уже поджидал 2-й батальон 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады во главе с полковником Степаном Горбуновым, немедленно открывший по немцам пулеметный огонь. Более 250 фашистских солдат были убиты, десятки попали в плен. Самого же Кузьмина пристрелил командир немецкого батальона, поняв, кому они обязаны такой «теплой» встречей. Матвея Кузьмина похоронили в родной деревне. О подвиге его впервые стало известно из статьи журналиста Бориса Полевого в газете «Правда». 24 февраля 1942 года о нем сообщило Советское информбюро. Были выпущены листовки с рассказом о подвиге Кузьмина. В советской прессе стали появляться очерки, рассказы, стихи о нем. В 1954 году останки героя торжественно перезахоронили на братском кладбище города Великие Луки. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, М. К. Кузьмину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза и присужден орден Ленина. Он стал самым пожилым Героем Советского Союза в истории. Впоследствии его именем были названы улицы в разных городах страны. В Великих Луках, а также в Москве, на станции метро «Измайловская» (ныне — «Партизанская»), были установлены памятники Кузьмину, а на месте его гибели у деревни Малкино — обелиск.