Бывшие спортсмены подали иск против Университета штата Огайо в связи с домогательствами

НЬЮ-ЙОРК , 17 июля. / ТАСС /. Иск в отношении администрации Университета штата Огайо выдвинули четверо бывших спортсменов-борцов. Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press, они утверждают, что в 1980-90-х годах они подвергались сексуальным домогательствам со стороны врача Ричарда Страусса.

По данным агентства AP, Страусс работал в качестве спортивного врача в университете на протяжении 20 лет, вплоть до отставки в 1998 году. В 2005 году он покончил жизнь самоубийством. Его родственники заявили, что потрясены и шокированы выдвинутыми обвинениями.

Экс-президент университета Гордон Ли и бывший вице-президент университета Линда Том рассказали, что на их памяти никто не обращался с жалобами на поведение доктора Страусса.

Иск в отношении Университета штата Огайо возбужден через месяц после того, как администрация Университета штата Мичиган согласилась выплатить компенсацию в размере $500 млн жертвам сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. $425 млн университет заплатит 332 пострадавшим, остальные $75 млн будут выделены в специальный целевой фонд, средства из которого смогут взять другие жертвы, которые подверглись насилию со стороны Нассара, однако до сих пор не сообщили об этом.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике, также он был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал со спортсменками. В январе 2018 года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 женщин. В прошлом году бывший врач уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.