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Опубликована статистика продаж автомобилей «Лада» в Германии
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Опубликована статистика продаж автомобилей «Лада» в Германии 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Немецкая государственная организация Kraftfahrt-Bundesamt опубликовало статистику продаж новых автомобилей в Германии за первое полугодие.
С января по июнь этого года жители Германии приобрели 1291 автомобиль «Лада» — на один процент больше, чем годом ранее, когда своих владельцев нашли 1272 российских машины.
Наибольшим спросом традиционно пользуется старая «Нива»: за полгода в стране продали 693 внедорожника семейства «Лада 4х4». Результат «Гранты» — 249 экземпляров, «Весту», в том числе с кузовом универсал, выбрали 226 клиентов. Также в статистике отмечены 123 автомобиля «других моделей», судя по всему, речь идёт о «Ладе Калине».
В этом году список экспортных рынков для АвтоВАЗа пополнился ещё одним государством — тольяттинские автомобили начали продавать в Тунисе.
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