Опубликована статистика продаж автомобилей «Лада» в Германии

Немецкая государственная организация Kraftfahrt-Bundesamt опубликовало статистику продаж новых автомобилей в Германии за первое полугодие.

С января по июнь этого года жители Германии приобрели 1291 автомобиль «Лада» — на один процент больше, чем годом ранее, когда своих владельцев нашли 1272 российских машины.

Наибольшим спросом традиционно пользуется старая «Нива»: за полгода в стране продали 693 внедорожника семейства «Лада 4х4». Результат «Гранты» — 249 экземпляров, «Весту», в том числе с кузовом универсал, выбрали 226 клиентов. Также в статистике отмечены 123 автомобиля «других моделей», судя по всему, речь идёт о «Ладе Калине».