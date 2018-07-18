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Европейцы распробовали российские «Лады»
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Европейцы распробовали российские «Лады» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
За прошедшие полгода в Европе заметно выросли продажи вазовских автомобилей, хотя доля их рынка пока невелика.
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