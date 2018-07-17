Уровень трудоустройства инвалидов на Ставрополье за пять лет увеличился втрое

СТАВРОПОЛЬ , 17 июля. / ТАСС /. Уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья на Ставрополье составил порядка 70% в первом полугодии 2018 года. Показатель вырос почти втрое с 2014 года, сообщила во вторник зампред правительства края Ирина Кувалдина

"Комплексный подход к этому вопросу позволил нам увеличить уровень трудоустройства инвалидов с 20,6% в 2014 году до почти 70% в первом полугодии 2018 года", — сказала она на совещании с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александром Матовниковым.

По данным правительства, в регионе трудоустроены более 21 тыс. инвалидов, на содействие занятости этой категории регион направляет 5,5 млн рублей в 2018 году. «У нас проводятся различные ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, мы полностью отслеживаем вопросы самозанятости, организации инвалидами собственного дела, проводим их профессиональное обучение», — отметила зампред правительства.

В целом в ситуации с занятостью региону удалось достичь рекордного для себя показателя. «У нас вырос уровень трудоустройства в первом полугодии 2018 года почти до 70%, это самый высокий показатель за последние пять лет. За полгода работодатели представили сведения о 97 тыс. вакансий, это на 18 тыс. больше, чем в 2017 году. Это в свою очередь привело к снижению напряженности на рынке труда и сегодня на одного человека, который ищет работу в Ставропольском крае, приходится четыре вакансии», — пояснила Кувалдина.