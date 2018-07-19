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Восемь спасателей эвакуируют тело погибшего в КБР альпиниста
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Восемь спасателей эвакуируют тело погибшего в КБР альпиниста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 19 июл — РИА Новости. Восемь спасателей участвуют в эвакуации тела альпиниста из Белоруссии, погибшего в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
Как сообщалось ранее, вечером во вторник при восхождении на вершину Укю (высота 4334 метра) в ущелье Безенги в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На место происшествия выдвинулись четверо спасателей. Позже поисково-спасательные работы были приостановлены в связи с наступлением темноты. Утром к ним был подключен вертолет МЧС России. Днем спасатели обнаружили тело погибшего альпиниста из Белоруссии.
"Утром в четверг для спуска тела альпиниста с высоты 4100 метров из альплагеря «Безенги» выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", — говорится в сообщении.
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