Восемь спасателей эвакуируют тело погибшего в КБР альпиниста

Как сообщалось ранее, вечером во вторник при восхождении на вершину Укю (высота 4334 метра) в ущелье Безенги в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На место происшествия выдвинулись четверо спасателей. Позже поисково-спасательные работы были приостановлены в связи с наступлением темноты. Утром к ним был подключен вертолет МЧС России. Днем спасатели обнаружили тело погибшего альпиниста из Белоруссии.

"Утром в четверг для спуска тела альпиниста с высоты 4100 метров из альплагеря «Безенги» выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", — говорится в сообщении.