Число случаев гибели туристов в горах КБР за полгода сократилось втрое

НАЛЬЧИК , 20 июля. / ТАСС /. Количество погибших в горах Кабардино-Балкарии (КБР) туристов сократилось кратно за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым полугодием прошлого года, как и число проведенных поисково-спасательных работ, благодаря хорошей подготовке спасателей и возросшей ответственности туристов, сообщили в пятницу в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России за первое полугодие 2018 года в горах республики проведено 39 поисково-спасательных работ (76 за аналогичный период 2017 года), на которых спасено 26 человек (59 за аналогичный период прошлого года), пострадали 35 (78 в первом полугодии 2017 года), погибли 5 (16 за аналогичный период прошлого года), пропали без вести 4 человека (3 человека в первом полугодии 2017 года). По сравнению с аналогичными периодами предыдущих двух лет количество спасательных работ в горах КБР значительно снизилось, это позволяет говорить о том, что туристы стали более грамотными, а альпинисты — более подготовленными.

Но надо помнить и о том, что люди стали больше беспокоиться о собственной безопасности, стали более ответственными", — сказал представитель ведомства.

В зоне ответственности ЭВПСО обширная горная территория КБР, в которую попадает наиболее высокая часть Главного Кавказского хребта: район Приэльбрусья, Безенги, Чегемское ущелье, Черекский район. В реестре туристических маршрутов значится 57 горнолыжных, альпинистских и туристических. Согласно данным подразделений МЧС России, в Кабардино-Балкарии по горным туристическим маршрутам в текущем году прошли 1062 зарегистрированных группы — это более 5,5 тыс. туристов и альпинистов. Сегодня зарегистрированы и находятся в горах 19 тургрупп — 165 человек.