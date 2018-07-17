Благоустройство 20 дворов в Замоскворечье на средства от платных парковок проведут до конца года

Работы по благоустройству 20 дворов в столичном районе Замоскворечье на средства от платных парковок проведут в 2018 г. Об этом сообщает единый транспортный портал.

«20 дворов благоустроят в этом году в районе Замоскворечье Центрального административного округа Москвы . Все работы будут выполнены за счет денег, полученных от платных парковок», — говорится в сообщении.

Так, на улицах и во дворах района заменят бордюры, отремонтируют асфальт, постелят новый газон и установят ограждения. Также ремонтные работы пройдут на детских и спортивных площадках. Отмечается, что все мероприятия по благоустройству проводятся с учетом пожеланий местных жителей. Общая сумма средств, полученных в начале года управами районов Москвы от платных парковок, составила 4,2 млрд руб. Все деньги будут потрачены на благоустройство придомовых территорий.