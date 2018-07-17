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Таран переберется в основные серверы Overwatch на следующей неделе
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Таран переберется в основные серверы Overwatch на следующей неделе 

MMO13 2 часа назад
Фото: MMO13
Почти три недели хомячок по имени Хэммонд, также известный как Таран, тестируется на PTS-сервере многопользовательского шутера Overwatch. И вот теперь компания Blizzard, наконец, огласила дату его появления на основном клиенте. Итак, нового героя класса «Танк» добавят в игру уже 24 июля 2018 года.
Хэммонд управляет собственноручно созданном им боевым роботом, который стреляет автоматическим штурмовым оружием. Он может принимать форму шара, заметно увеличивая скорость передвижения, а используя трос, хомяк способен выполнять невероятные вещи, цепляясь за поверхности. Прочность его щита зависит от количества противников вокруг, что подарит ему дополнительную живучесть. А с помощью «Ультимейта» он разбрасывает множество мин, срабатывающих при приближении противника.
Посетите страницу героя на официальном сайте, чтобы узнать о нем все подробности.
Готовьтесь, Таран выкатывается 24.07.2018!
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