Таран переберется в основные серверы Overwatch на следующей неделе

Почти три недели хомячок по имени Хэммонд, также известный как Таран, тестируется на PTS-сервере многопользовательского шутера Overwatch. И вот теперь компания Blizzard, наконец, огласила дату его появления на основном клиенте. Итак, нового героя класса «Танк» добавят в игру уже 24 июля 2018 года.

Хэммонд управляет собственноручно созданном им боевым роботом, который стреляет автоматическим штурмовым оружием. Он может принимать форму шара, заметно увеличивая скорость передвижения, а используя трос, хомяк способен выполнять невероятные вещи, цепляясь за поверхности. Прочность его щита зависит от количества противников вокруг, что подарит ему дополнительную живучесть. А с помощью «Ультимейта» он разбрасывает множество мин, срабатывающих при приближении противника.

Посетите страницу героя на официальном сайте, чтобы узнать о нем все подробности.

Готовьтесь, Таран выкатывается 24.07.2018!