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Виктор Булатов: Приятно начинать чемпионат с победы
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Виктор Булатов: Приятно начинать чемпионат с победы 

Советский спорт 2 часа назад
— В сегодняшнем матче приняли участие семь дебютантов нашей команды, но ребята молодцы! Выдержали стартовое давление со стороны хозяев и четко выполняли вместе с более опытными партнерами план на игру. Где-то нам и повезло, но без фортуны в футболе не обойтись. Приятно начинать чемпионат с победы.
— Станет ли жаркий климат преимуществом для ФК «Сочи» и были ли проблемы у вашей команды с адаптацией? — Думаю, что для хозяев это станет преимуществом в будущем, когда они сами адаптируются к жаре после Санкт-Петербурга. Сегодня было одинаково тяжело двум командам. По крайней мере, нам в первом тайме было непривычно играть в такой духоте.
— Какие цели стоят перед «Спартаком-2» на сезон? — Главная задача — воспитание молодежи и подготовка футболистов для основной команды «Спартака», — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых.
Во втором туре соперником «Спартака-2» будет курский «Авангард». Матч пройдет 23 июля в Москве.
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