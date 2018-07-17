Виктор Булатов: Приятно начинать чемпионат с победы

— В сегодняшнем матче приняли участие семь дебютантов нашей команды, но ребята молодцы! Выдержали стартовое давление со стороны хозяев и четко выполняли вместе с более опытными партнерами план на игру. Где-то нам и повезло, но без фортуны в футболе не обойтись. Приятно начинать чемпионат с победы.

— Станет ли жаркий климат преимуществом для ФК «Сочи» и были ли проблемы у вашей команды с адаптацией? — Думаю, что для хозяев это станет преимуществом в будущем, когда они сами адаптируются к жаре после Санкт-Петербурга . Сегодня было одинаково тяжело двум командам. По крайней мере, нам в первом тайме было непривычно играть в такой духоте.

— Какие цели стоят перед «Спартаком-2» на сезон? — Главная задача — воспитание молодежи и подготовка футболистов для основной команды «Спартака» , — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых.