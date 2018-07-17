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Лучшее за день. 17 июля
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Лучшее за день. 17 июля 

Индикатор 28 минут назад
Фото: Индикатор
Могут ли машины разъехаться на перекрестке без светофоров, как люди пекли хлеб задолго до появления земледелия, допустимо ли редактирование генома эмбриона с точки зрения этики и на сколько миллиардов рублей урезали финансирование государственной программы поддержки вузов, расскажет ночной дайджест от Indicator.Ru.
Эксперты из британского совета Наффилда по биоэтике назвали редактирование генов эмбрионов «морально допустимым». И запустили дискуссию об этом на очередной круг.
Финансирование программы повышения конкурентоспособности российских вузов за рубежом урезали почти на 4,5 миллиарда рублей.
Однако выделенное раньше финансирование пока дает плоды: вузы проекта «5-100» осваивают новые позиции в одном из самых престижных мировых рейтингов — Шанхайском предметном рейтинге.
В США протестировали движение на перекрестке без светофоров. Успешно протестировали! Один минус — система пока не может учитывать пешеходов.
Люди уже умели печь хлеб за четыре тысячелетия до появления земледелия.
При посттравматическом расстройстве может помочь кислородное голодание. Главное — не перестараться.
Как западные технологии взаимодействовали с колониализмом? Об этом в своей книге «Власть над народами» рассказывает историк Дэниел Хедрик. Мы публикуем отрывок из этой книги.
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