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Акимов заявил о необходимости поддержать проекты Нижегородской области
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Акимов заявил о необходимости поддержать проекты Нижегородской области 

РИА Новости 35 минут назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов считает, что проекты Нижегородской области нужно поддержать на федеральном уровне.
Акимов во вторник находится с визитом в Нижнем Новгороде, где провел совещание по развитию цифровой экономики.
"У области высокие амбиции и их нужно поддержать. Тем более учитывая опыт Глеба Никитина (врио главы региона — ред.) в работе первого замглавы минпромторга, где он проделал гигантскую работу по поддержке экспорта, а это и вопросы цифровизации промышленности, и развития цифровых платформ промышленности", — сказал Акимов.
Он добавил, что помимо цифровизации, с врио главы региона также «остро» обсуждались вопросы транспорта, строительства мостовых переходов, дорожной сети, в том числе дорожных обходов, соединяющих участки трассы М-7, и развитие железнодорожного движения.
Никитин в свою очередь поблагодарил Акимова за внимание к региону и за то, что тот «выразил заинтересованность использовать нижегородские разработки и предложения в рамках работы над национальными программами цифровизации».
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