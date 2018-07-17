Акимов заявил о необходимости поддержать проекты Нижегородской области

Акимов во вторник находится с визитом в Нижнем Новгороде, где провел совещание по развитию цифровой экономики.

"У области высокие амбиции и их нужно поддержать. Тем более учитывая опыт Глеба Никитина (врио главы региона — ред.) в работе первого замглавы минпромторга , где он проделал гигантскую работу по поддержке экспорта, а это и вопросы цифровизации промышленности, и развития цифровых платформ промышленности", — сказал Акимов.

Он добавил, что помимо цифровизации, с врио главы региона также «остро» обсуждались вопросы транспорта, строительства мостовых переходов, дорожной сети, в том числе дорожных обходов, соединяющих участки трассы М-7, и развитие железнодорожного движения.

Никитин в свою очередь поблагодарил Акимова за внимание к региону и за то, что тот «выразил заинтересованность использовать нижегородские разработки и предложения в рамках работы над национальными программами цифровизации».

Другие новости региона читайте здесь>>