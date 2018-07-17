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Оправдания гонщика: водитель «не увидел» машину цвета «мокрый асфальт»
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Оправдания гонщика: водитель «не увидел» машину цвета «мокрый асфальт» 

Авторамблер 37 минут назад
Фото: Авторамблер
Курьезный (если это уместно говорить с учетом пострадавших, пусть и не тяжело) инцидент произошел на трассе М-4 «Дон».
Как рассказал автор видео, он ехал со скоростью 110 км/час, когда «внезапно» впереди обнаружилось препятствие в виде «Лады Гранты» цвета «мокрый асфальт». Водитель попытался уйти от столкновения, но врезался в фургон Mercedes, который ранее как раз и столкнулся с «Ладой».
Водитель оправдывался как мог: и «Лада» без знака, и цвет такой, что сливается с дорогой, и медленно ехавшая Газель закрыла обзор. Но пользователи осмеяли автора, указав на то, что ехал он явно быстрее, чем говорит, а Гранту можно заметить даже на видео с мобильного телефона.
В результате общественный суд пришел к выводу, что кто-то просто не умеет водить. Жестоко, но справедливо.
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