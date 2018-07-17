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К середине лета около 10 тысяч военнослужащих ЦВО призыва весны 2017 года вернулись домой
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К середине лета около 10 тысяч военнослужащих ЦВО призыва весны 2017 года вернулись домой 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Их место заняли военнослужащие весенней призывной кампании 2018 года, которая завершилась 15 июля.
В войсках Центрального военного округа завершено увольнение в запас военнослужащих срочной службы призыва «Весна-2017». Всего до середины лета текущего года подлежит увольнению в запас около 10 тыс. военнослужащих по призыву.
Их место заняли военнослужащие весенней призывной кампании 2018 года, которая завершилась 15 июля.
Увольняемые военнослужащие получили рекомендательные письма для поступления в вузы, а также памятные подарки с символикой объединений, соединений и воинских частей, где они проходили службу. Особо отличившимся вручили грамоты, а их родителям и учителям отправили благодарственные письма от командования.
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