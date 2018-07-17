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Российские военные окажут помощь в ремонте техники вооруженных сил Киргизской Республики
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Российские военные окажут помощь в ремонте техники вооруженных сил Киргизской Республики 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Они проведут оценку реального состояния вооружения и техники и по ее результатам примут необходимые меры.
Сегодня для проведения работ по восстановлению военной техники подразделений вооруженных сил Киргизской Республики на авиабазу Кант прибыли российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа.
По прибытии в Киргизию российские военные проведут оценку реального состояния вооружения и техники и по ее результатам окажут помощь в проведении ее ремонта.
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