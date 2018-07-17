Российские военные окажут помощь в ремонте техники вооруженных сил Киргизской Республики

Они проведут оценку реального состояния вооружения и техники и по ее результатам примут необходимые меры.

Сегодня для проведения работ по восстановлению военной техники подразделений вооруженных сил Киргизской Республики на авиабазу Кант прибыли российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

По прибытии в Киргизию российские военные проведут оценку реального состояния вооружения и техники и по ее результатам окажут помощь в проведении ее ремонта.