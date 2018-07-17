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Анфиса Резцова: «Что-то наподобие поступка Тулаева нас ждет впереди в любом случае»
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Анфиса Резцова: «Что-то наподобие поступка Тулаева нас ждет впереди в любом случае» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала скандальное видео в соцсетях бывшего тренера по стрельбе резервной сборной России Владислава Тулаева.
— То, что Владислав Тулаев пижон из пижонов и у него не все дома, не все в порядке — это видно, по тому, что он высказывает, — сказала Резцова. — Человек, который не достиг в биатлоне вообще ничего и ведет себя таким образом, по моему мнению, действительно неадекватный. То, что его уволили с тренерской деятельности — это впоследствии должно было случиться, но я вообще нахожусь в догадках, как он попал в тренерский штаб. Драчев, как президент союза биатлонистов России, как-то несерьезно к этому вопросу подходит. И команда набрана не по рейтингу, и тренерский штаб находится под вопросом: у меня многие тренеры вызывают вопросы: «Кто?», «Откуда?». Да и в правлении Союза биатлонистов России люди, которые я не знаю за какие достижения попали в руководящую структуру. Они призваны руководить спортсменами, а у самих ни одного воспитанника нет. Поэтому что там вообще в команде творится — вызывает одни только вопросы. И, я думаю: то ли еще будет дальше? И мы, конечно, не ждем еще одного Тулаева, но так как все не на своих местах, нечетко, то еще что-то подобное будет в любом случае. (Петр ГРИГОРЕНКО)
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