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«Читающий трамвай» снова появился на улицах Санкт-Петербурга
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«Читающий трамвай» снова появился на улицах Санкт-Петербурга 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Впервые такой трамвай появился в Северной столице 4 года назад.
«Читающий трамвай» вновь выходит на один из городских маршрутов Санкт-Петербурга. В этот раз экскурсоводы будут рассказывать жителям и гостям города истории создания флота, передает издание «Невские Новости».
Кроме того, пассажиры получат в подарок книги.
Подобные экскурсии уже несколько лет подряд организуют петербургский Горэлектротранс и Централизованная библиотечная система Василеостровского района.
Напомним, что День ВМФ в Санкт-Петербурге отметят парадом 29 июля.
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