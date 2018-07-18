«Читающий трамвай» снова появился на улицах Санкт-Петербурга

Впервые такой трамвай появился в Северной столице 4 года назад.

«Читающий трамвай» вновь выходит на один из городских маршрутов Санкт-Петербурга . В этот раз экскурсоводы будут рассказывать жителям и гостям города истории создания флота, передает издание «Невские Новости».

Кроме того, пассажиры получат в подарок книги.

Подобные экскурсии уже несколько лет подряд организуют петербургский Горэлектротранс и Централизованная библиотечная система Василеостровского района.

Напомним, что День ВМФ в Санкт-Петербурге отметят парадом 29 июля.