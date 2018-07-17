Законопроект о продлении до 2030 г снижения энерготарифов на Дальнем Востоке внесен в ГД

МОСКВА , 17 июл /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов внес в нижнюю палату парламента законопроект о том, чтобы продлить на десять лет, до 2030 года, выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке со среднероссийским уровнем, следует из базы данных ГД.

С 2017 года действуют изменения в закон «Об электроэнергетике», позволяющие снизить тарифы на электроэнергию до среднероссийского уровня для потребителей, кроме населения, в части дальневосточных регионов за счет надбавки в цене на мощность электростанций для потребителей европейской части России , Урала и Сибири. Этот механизм действует до 1 января 2020 года.

Согласно законопроекту, срок действия механизма предлагается продлить до 1 января 2030 года. Как говорится в пояснительной записке к проекту, с 1 января 2019 года планируется присоединение центральной и западной частей Якутии к объединенным энергосистемам Востока и Сибири и выход Якутии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), «что понесет существенные последствия для тарифного регулирования».

"При выходе потребителей на высоком уровне напряжения на ОРЭМ, таких АК «Алроса» и ООО «Транснефть-Восток», и при окончании действия механизма выравнивания тарифов, может сложиться рост среднего тарифа для потребителей в размере от 145% до 158% в зависимости от уровней напряжения, в том числе рост для прочих потребителей (то есть не населения — ред.) в размере 195%", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что единственным вариантом сохранения действующих тарифов в Якутии и на Дальнем Востоке является продление механизма дальневосточного выравнивания тарифов за счет потребителей остальной части РФ.

В 2017 году общий размер платежей потребителей европейской части России, Урала и Сибири за снижение тарифов на Дальнем Востоке составил 24 миллиарда рублей. Потребители не раз высказывались против применения такого механизма.