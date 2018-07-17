Ещё
Законопроект о продлении до 2030 г снижения энерготарифов на Дальнем Востоке внесен в ГД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Законопроект о продлении до 2030 г снижения энерготарифов на Дальнем Востоке внесен в ГД 

Прайм 50 минут назад
МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов внес в нижнюю палату парламента законопроект о том, чтобы продлить на десять лет, до 2030 года, выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке со среднероссийским уровнем, следует из базы данных ГД.
С 2017 года действуют изменения в закон «Об электроэнергетике», позволяющие снизить тарифы на электроэнергию до среднероссийского уровня для потребителей, кроме населения, в части дальневосточных регионов за счет надбавки в цене на мощность электростанций для потребителей европейской части России, Урала и Сибири. Этот механизм действует до 1 января 2020 года.
Согласно законопроекту, срок действия механизма предлагается продлить до 1 января 2030 года. Как говорится в пояснительной записке к проекту, с 1 января 2019 года планируется присоединение центральной и западной частей Якутии к объединенным энергосистемам Востока и Сибири и выход Якутии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), «что понесет существенные последствия для тарифного регулирования».
"При выходе потребителей на высоком уровне напряжения на ОРЭМ, таких АК «Алроса» и ООО «Транснефть-Восток», и при окончании действия механизма выравнивания тарифов, может сложиться рост среднего тарифа для потребителей в размере от 145% до 158% в зависимости от уровней напряжения, в том числе рост для прочих потребителей (то есть не населения — ред.) в размере 195%", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что единственным вариантом сохранения действующих тарифов в Якутии и на Дальнем Востоке является продление механизма дальневосточного выравнивания тарифов за счет потребителей остальной части РФ.
В 2017 году общий размер платежей потребителей европейской части России, Урала и Сибири за снижение тарифов на Дальнем Востоке составил 24 миллиарда рублей. Потребители не раз высказывались против применения такого механизма.
Прайм: последние новости
DHL и Boeing заключили сделку о закупке самолетов почти на $5 млрд США в августе увеличат добычу сланцевой нефти на 143 тыс баррелей в день, до 7,5 млн - EIA Кабмин не планирует снижения предполагаемых параметров пенсионного возраста для женщин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы190
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»1
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»35
Погиб Тагир Вагапов60
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог245
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение