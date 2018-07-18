Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке предложили продлить до 2030 года

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Депутат от Якутии Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект с предложением продлить на 10 лет — до 2030 года — выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

С 1 января 2017 года по 1 января 2020 года для Дальнего Востока введен механизм выравнивания энерготарифов для пяти изолированных от единого российского энергорынка регионов — Чукотки, Камчатки, Якутии, Магаданской и Сахалинской областей — произведен перерасчет тарифов на электрическую энергию. Выравнивание тарифов до среднероссийского уровня позволило этим регионам сэкономить 6,6 млрд бюджетных рублей в 2017 году и перенаправить их на социальные цели, а также сделало эти территории привлекательнее с точки зрения инвестиций.

"Единственным вариантом сохранения действующих уровней тарифов на электрическую энергию и мощность для потребителей Республики Саха (Якутия), а также для всего дальневосточного региона является продление механизма… выравнивания тарифов на электрическую энергию на территории Дальнего Востока до базового уровня на период 10 лет", — говорится в документе. Также отмечается, что принятие изменений в закон «Об электроэнергетике» не потребует дополнительных расходов из бюджета или государственных внебюджетных фондов.