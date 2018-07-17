«Автопоезд „Забота“ отметит три года своей деятельности в Приморье

В 2017 году специалисты проекта осмотрели 52 811 человек.

Во вторник, 17 июля, исполнилось ровно три года, как по городам и селам Приморского края курсирует медицинский автопоезд «Забота». Две мобильные мини-поликлиники на базе мощных автомобилей Tundra с современным диагностическим оборудованием «на борту» и бригадами врачей для взрослых и детей намотали за это время тысячи километров. На сегодняшний день не осталось ни одного муниципального района или городского образования края, где высококвалифицированные специалисты не провели медицинские осмотры. О том, почему социальный проект автопоезд «Забота» остается востребованным, как он меняется со временем, и профессиональном интересе медиков рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.

— Тамара Леонидовна, скоро «Автопоезд „Забота“ отметит три года своей деятельности. Какие медучреждения и специалисты стали первопроходцами?

— Старт социальному проекту „Автопоезд „Забота“ был дан 17 июля 2015 года. Сначала в край отправилась комплексная бригада, в которую входили терапевт, педиатр, гинеколог, хирург, в зависимости от района — пульмонолог или кардиолог. Оснащение машин, выезжающих в глубинку, позволяло делать УЗИ, брать основные клинические анализы крови и биохимии, и таким образом жители отдаленных территорий края впервые за многие годы получили возможность пройти обследование, показаться врачу и получить консультацию.

Но очень скоро стало понятно: необходимо формировать медицинский десант не только для взрослых пациентов, но и для детей. И с февраля 2016 года в командировки поехали уже две бригады. Куратором и неизменным участником проекта для приема взрослых пациентов традиционно является краевое учреждение „Владивостокская поликлиника №1“, а педиатрический состав медицинского автопоезда возглавило краевое учреждение „Владивостокская детская поликлиника №5“.

Постепенно бригады пополнялись докторами из других поликлиник, стационаров, родильных домов и специализированных учреждений, таких как кожно-венерологический диспансер или Владивостокский клинико-диагностический центр. В край поехали высококвалифицированные терапевты, хирурги, неврологи, окулисты, эндокринологи, врачи УЗИ, фельдшеры клинико-диагностических лабораторий. В результате удалось осмотреть сотни тысяч приморских жителей, выявить огромное число патологий, в том числе на ранних стадиях заболевания, и направить людей на лечение в стационары краевого центра.

— Каким было „привыкание“ докторов к новой форме работы, ведь она связана с выездами из Владивостока

Спасском, — Знаете, врачи легки на подъем. А выездная форма работы существовала и раньше, когда в обязанности ведущих специалистов краевого центра входили командировки по Приморью и осмотр пациентов на местах. Как и десятилетия назад, сегодня такие маршруты воспринимаются как неотъемлемая часть профессии. Во-первых, врачи больше узнают о крае, обогащают практику и, в зависимости от того, на какой территории ведется обследование, могут увидеть актуальную проблематику. Например, благодаря автопоезду „Забота“ специалисты могли зафиксировать рост кожных заболеваний в Пожарском районе, а в Лесозаводске Дальнереченском районах — проблемы аллерго-иммунологического характера.

— Такие „открытия“ на местах как-то отражались на алгоритме работы автопоезда?

— Безусловно. По результатам поездок были сформированы „прицельные“ бригады со специалистами-дерматовенерологами и аллергологами-иммунологами. Если в 2015 году узкие специалисты командировались априори, то сейчас включаются при наличии заявок от медицинской организации той или иной территории. Сегодня акцент ставится на раннее выявление заболеваний — на это направлена политика и Минздрава РФ , и Администрации Приморского края, и департамента здравоохранения. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем легче с ней справиться, затраты на лечение окажутся в разы меньше.

Так, в 2017 году крайздравом совместно со специализированной службой онкологического диспансера был организован выезд автопоезда „Забота“, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний. Очень важно, что жители каждого района Приморья получили возможность делать скрининг, позволяющий обнаружить рак. Для инновационной диагностики патологий молочных желез в автопоезд „Забота“ был приобретен электроимпедансный маммограф. Когда мы понимаем проблему, то можем выдвигать и меры по ее урегулированию.

— Но после того, как обследование в рамках „Заботы“ включает тревожный красный сигнал, человеку все-таки придется ехать, скажем, из Шкотово во Владивосток…

— Это важный вопрос, и могу сказать, что с прошлого года мы начали создавать онкологические кабинеты (отделения). Они уже работают во Владивостоке, Артеме, Находке , вскоре такой кабинет появится в Дальнегорске . Дома и стены помогают, поэтому получать столь непростое для пациента лечение, как химиотерапия, безусловно, лучше поближе к родному очагу. Своевременное выявление опасного недуга, когда еще можно спасти жизнь человека, — во многом заслуга и специалистов бригад автопоезда „Забота“. Кстати, сегодня среди них уже не только врачи Владивостока: активно помогают доктора из ведущих медучреждений Уссурийска , Находки. Все они имеют высокую квалификацию и также, как их коллеги из краевого центра, знают, понимают, любят свое дело. А многие даже с нетерпением ждут выездов!

— Есть ли среди них особо отличившиеся?

— Знаете, если доктор нашел возможность хоть раз выехать и помочь жителям отдаленных районов Приморья, — это уже большая заслуга. Департамент здравоохранения в свою очередь отмечает специалистов грамотами, за выезды в край существуют финансовые поощрения. Очень благодарны жители отдаленных поселков, куда приезжает автопоезд „Забота“. А в прошлом году приятной неожиданностью стал случай, когда глава одного из районов края по собственной инициативе поощрил специалистов. Разве это не говорит о высокой востребованности проекта?

— Тамара Леонидовна, вы уже сказали, что врачи легки на подъем. Тем не менее бытовым условиям уделяется внимание?

— Обязательно. В составе каждой бригады находится от семи до 12 специалистов разного профиля. Приезжая на территорию, они не стоят на месте, курсируют из одного населенного пункта в другой. Устают. Поэтому вопросы питания и ночлега должны быть решены. Вместе с тем хочется отметить помощь самих районов. Где-то руководители организуют комфортные условия, а, бывало, что в населенных пунктах, где априори нет гостиниц, местные жители с удовольствием размещали медиков у себя дома.

— Каким видится проект в будущем?

— В идеале хочется создать выездную бригаду, которая постоянно курсировала бы по краю. Безусловно, состав бы менялся от района к району, но это были бы специалисты, нацеленные на конкретные патологии. На мой взгляд, если человек заточен на определенные вещи, у него и опыта больше, и патологию он реже пропустит. А задача автопоезда „Забота“ как раз и состоит в том, чтобы как можно раньше выявить заболевание у жителей даже самых отдаленных уголков Приморского края. И благодаря высокому профессионализму докторов проект успешно ее решает.

Справочно:

За период реализации социального проекта автопоезд „Забота“ в 2015 году (с 17 июля по 31 декабря) было осмотрено 22 481 человек.

За 2016 год специалисты автопоездов „Забота“ осмотрела 70 708 человек, из них 33 593 детей. Был осуществлен выезд на территории 26 муниципальных образований, автопоезд работал в 182 населенных пунктах.

Впервые выявлены заболеваний у 12 758 взрослых, что составило 34,4% от осмотренных. Направлено на дообследование 1 030 человек в учреждения различных уровней. У 11 880 детей было впервые выявлено 19 922 заболевания, что составило 39,4% от осмотренных. Направлено на дообследование 7 920 человек в учреждения различных уровней.

В 2017 году осмотрено 52 811 человек, из них 29 340 детей. Автопоезда работали на 32 территориях, побывали в 191 населенном пункте. Впервые выявленной патологии — 3 809 случаев, сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на портал „ВладМедицина“.