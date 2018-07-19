СМИ: Россия готовит санкции против сотен украинских компаний

правительстве РФ готовят пакет ограничительных мер, под действие которых могут попасть несколько сотен украинских физических и юридических лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабинете министров.

По словам собеседников издания, пакет мер, о которых идет речь, готовится в рамках общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику страны.