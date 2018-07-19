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СМИ: Россия готовит санкции против сотен украинских компаний
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СМИ: Россия готовит санкции против сотен украинских компаний 

BFM.RU 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В правительстве РФ готовят пакет ограничительных мер, под действие которых могут попасть несколько сотен украинских физических и юридических лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабинете министров.
Первый зампред российского правительства Антон Силуанов координирует работу группы из Министерства экономического развития, Министерства финансов и Министерства промышленности и торговли, занимающуюся подготовкой новых санкций против Украины. Предложение должно быть готово уже к началу следующего месяца.
По словам собеседников издания, пакет мер, о которых идет речь, готовится в рамках общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику страны.
Известно, что документом будут запрещены поставки удобрений из Украины, что станет ответом на введенные ранее украинскими властями сборы на ввоз удобрений из России. Также ограничения коснутся отдельных граждан Украины. Речь идет о представителях бизнеса, политиках и чиновниках высокого ранга. Прорабатывается возможность блокировки их активов в России.
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