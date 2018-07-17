Как в кино: ураганный «апокалипсис» в Коми сносил все на своем пути

городе Усинск Республики Коми во вторник объявили режим бедствия в связи с тяжелыми последствиями штормового ветра и ливня. В пресс-службе местной администрации заявили, что ураган повредили крыши девяти жилых домов, районной больницы и отделения полиции. По всему городу встречаются поваленные деревья, дорожные знаки и рекламные баннеры.

Жители Усинска также сообщают, что ливневая канализация не справляется с потоком воды, из-за чего улицы города превратились в настоящие реки. Кроме того, во многих домах оказались выбиты окна и возникли перебои с электричеством.

Апокалипсис. Стою в укрытии #Усинск #погода

Публикация от Алена (@alionksa)

16 Июл 2018 в 5:20 PDT — По решению заседания внеплановой комиссии по чрезвычайным ситуациям на устранение последствий непогоды будут направлены денежные средства из резервного фонда администрации. В первую очередь они пойдут на ремонт крыш, — цитирует « Интерфакс Северо-Запад» местные власти.