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Как в кино: ураганный «апокалипсис» в Коми сносил все на своем пути
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Как в кино: ураганный «апокалипсис» в Коми сносил все на своем пути 

Пятый канал 50 минут назад
Фото: Пятый канал
В городе Усинск Республики Коми во вторник объявили режим бедствия в связи с тяжелыми последствиями штормового ветра и ливня. В пресс-службе местной администрации заявили, что ураган повредили крыши девяти жилых домов, районной больницы и отделения полиции. По всему городу встречаются поваленные деревья, дорожные знаки и рекламные баннеры.
Жители Усинска также сообщают, что ливневая канализация не справляется с потоком воды, из-за чего улицы города превратились в настоящие реки. Кроме того, во многих домах оказались выбиты окна и возникли перебои с электричеством.
Апокалипсис. Стою в укрытии #Усинск #погода
Публикация от Алена (@alionksa)
16 Июл 2018 в 5:20 PDT  — По решению заседания внеплановой комиссии по чрезвычайным ситуациям на устранение последствий непогоды будут направлены денежные средства из резервного фонда администрации. В первую очередь они пойдут на ремонт крыш, — цитирует «Интерфакс Северо-Запад» местные власти.
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