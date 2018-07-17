Аграрный комитет ГД одобрил ко II чтению проект об органическом сельском хозяйстве

МОСКВА , 17 июл /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по аграрным вопросам во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, устанавливающий правовые основы регулирования отношений в области производства органической продукции. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 19 июля.

Законопроект регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции. При этом предусматривается оказание господдержки в целях развития органического сельского хозяйства и поддержки производителей такой продукции. Под органической понимаются экологически чистые сельхозпродукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует установленным требованиям.

При производстве органической продукции запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты, за исключением тех, что разрешены национальными, межгосударственными и международными стандартами в данной сфере. Законопроект также содержит запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, ионизирующего излучения; использование гидропонного метода выращивания растений. Запрещается использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе с использованием поливинилхлорида.

Производство органической продукции должно быть обособлено от производства неорганической продукции, а сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции будут содержаться в едином госреестре производителей такой продукции. Подтверждение соответствия производства органической продукции действующим стандартам будет осуществляться в добровольном порядке. После такого подтверждения производители будут вправе маркировать тару надписями и знаками единого образца о принадлежности продукции к органической.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года. При этом размещать маркировку органической продукции на упаковке, потребительской, транспортной таре сельскохозяйственной продукции, сырья и пищевых продуктов, произведенных в переходный период, запрещается.