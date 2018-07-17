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Аграрный комитет ГД одобрил ко II чтению проект об органическом сельском хозяйстве
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Аграрный комитет ГД одобрил ко II чтению проект об органическом сельском хозяйстве 

Прайм 53 минуты назад
МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по аграрным вопросам во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, устанавливающий правовые основы регулирования отношений в области производства органической продукции. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 19 июля.
Законопроект регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции. При этом предусматривается оказание господдержки в целях развития органического сельского хозяйства и поддержки производителей такой продукции. Под органической понимаются экологически чистые сельхозпродукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует установленным требованиям.
При производстве органической продукции запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты, за исключением тех, что разрешены национальными, межгосударственными и международными стандартами в данной сфере. Законопроект также содержит запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, ионизирующего излучения; использование гидропонного метода выращивания растений. Запрещается использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе с использованием поливинилхлорида.
Производство органической продукции должно быть обособлено от производства неорганической продукции, а сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции будут содержаться в едином госреестре производителей такой продукции. Подтверждение соответствия производства органической продукции действующим стандартам будет осуществляться в добровольном порядке. После такого подтверждения производители будут вправе маркировать тару надписями и знаками единого образца о принадлежности продукции к органической.
Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года. При этом размещать маркировку органической продукции на упаковке, потребительской, транспортной таре сельскохозяйственной продукции, сырья и пищевых продуктов, произведенных в переходный период, запрещается.
Законопроект разработан правительством во исполнение поручения президента России. В настоящее время на территории РФ отсутствует законодательно закрепленный механизм регулирования процесса производства органической продукции. Это создает условия, при которых недобросовестные товаропроизводители имеют возможность безосновательно маркировать свою продукцию как органическая, экологическая, биологическая, тем самым вводят потребителя в заблуждение, пояснял ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.
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